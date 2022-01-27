Турнирная сетка и результаты всех матчей 11-го игрового дня на Australian Open — 2022

Сегодня, 27 января, на Открытом чемпионате Австралии прошёл 11-й игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты матчей 1/2 финала в женском одиночном, а также в парных разрядах.

Australian Open. Женщины. Полуфинал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Мэдисон Кис (США) — 6:1, 6:3.

Даниэль Коллинз (США, 27) — Ига Свёнтек (Польша, 7) — 6:4, 6:1.

Женский парный разряд. Полуфинал

Анна Данилина (Казахстан) / Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Суко Аояма (Япония) / Эна Шибахара (Япония, 2) — — 6:4, 5:7, 6:4.

Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия, 1) — Вероника Кудерметова (Россия) / Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — 6:2, 6:3.

Мужской парный разряд. Полуфинал

Ник Кирьос (Австралия) / Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина, 3) — 7:6 (7:4), 6:4.

Мэттью Эбден (Австралия) / Макс Пёрселл (Австралия) — Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания, 2) — 6:3, 7:6 (11:9).