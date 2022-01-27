Финалистка АО-2022 Коллинз: в детстве я наслаждалась играми Хингис и Курниковой

Американская теннисистка Даниэль Коллинз, ставшая второй финалисткой Открытого чемпионата Австралии — 2022, высказалась о своих воспоминаниях от просмотра турниров «Большого шлема» в детстве.

«За кем я любила смотреть на «Больших шлемах», когда была совсем юной? Вы знаете, возвращаясь в то время, будучи молодой американкой, я наблюдала за играми Винус и Серены Уильямс. Это были мои любимые матчи. Я

всегда с нетерпением ждала возможности увидеть, во что они были одеты на корте. Я просила своих родителей вставать пораньше утром, чтобы я могла посмотреть посмотреть их матчи.

Я думала о многом, но я не могу вспомнить какие-то конкретные матчи, но я помню, что точно специально смотрела некоторые из них.

Я наслаждалась просмотром игр Мартины Хингис и Анны Курниковой, любила смотреть за становлением этих теннисисток.

Играть на этой арене, где играли так много моих кумиров детства — это почти нереально. Это как раз то, о чём

мы все мечтали, будучи детьми. Так что для меня это особенный момент. Я просто пытаюсь почувствовать всё это», — сказала Коллинз на пресс-конференции Открытого чемпионата Австралии после победы в полуфинальном матче.