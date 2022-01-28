Макинрой прокомментировал то, что Медведев может стать 1-й ракеткой мира вместо Джоковича

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой прокомментировал то, что вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев может отобрать лидерство в рейтинге ATP у 20-кратного чемпиона ТБШ, серба Новака Джоковича. Медведев может возглавить рейтинг уже в феврале, если выиграет Открытый чемпионат Австралии.
«Сезон только начался. Это было бы потрясающим достижением. Но нельзя же говорить, что Джокович, который в 2021 году выиграл три ТБШ из четырёх и побывал в финале US Open, не является номером один в мире. Это смешно.
Из-за того досадного факта, что Новак не играет здесь, он теряет все очки, заработанные на Australian Open год назад. Вот почему это (возможный выход Медведева на первое место. — Прим. «Чемпионата») может случиться», — приводит слова Макинроя Eurosport.
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