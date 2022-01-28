Даниил Медведев выиграл 22 очка подряд на своей подаче в полуфинале AO с Циципасом
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев выиграл на своей подаче 22 очка подряд в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии, в котором его соперником является представитель Греции Стефанос Циципас, занимающий четвёртое место в мировой классификации. Медведев проиграл на своей подаче 23-е очко.
На момент публикации новости Медведев и Циципас играют тай-брейк в первом сете. Победитель этого матча встретится в финале Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем. Ранее экс первая ракетка мира уверенно переиграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.
В 2021 году Australian Open выиграл Новак Джокович. В 2022 году серб, отказавшийся прививаться, вынужденно пропустил турнир.
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