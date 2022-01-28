Дмитрий Губерниев: Медведев — настоящий чемпион. Он фаворит в матче с Надалем

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу Даниила Медведева над Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open. В финале турнира Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем.

«Медведев на невероятном кураже! Ещё до встречи с Циципасом говорил, что этот кураж должен помогать. Публика болеет против, а он её провоцирует, делает вещи, которые не нравятся зрителям и соперникам. Но на такое способен только настоящий чемпион.

Не удивлюсь, если обыграет Надаля. Он сейчас фаворит, он на моральном подъёме. Медведев — молодец. Правильно заводит себя. Такие вещи надо уметь использовать в свою пользу. Настоящий чемпион!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.