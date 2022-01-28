Стефанос Циципас опубликовал пост после поражения от Даниила Медведева в полуфинале AO

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост в «Инстаграме» после поражения от второго номера мирового рейтинга, россиянина Даниила Медведева в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Медведев победил Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

«Спасибо, Мельбурн, за всю любовь! Было здорово иметь возможность разделить это вместе. Мы едины!» — написал Циципас, прикрепив текст к своему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Стефаноса Циципаса.

Циципас лишь раз выходил в финал на турнирах «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» 2021 года греческий спортсмен дошёл до решающего матча, в котором проиграл сербу Новаку Джоковичу, несмотря на то что выиграл первые два сета.

