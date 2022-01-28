Артём Дзюба — Даниилу Медведеву: ты — топище

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба обратился ко второй ракетке мира, российскому теннисисту Даниилу Медведеву. Сегодня, 28 января, Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, победив четвёртого номера мирового рейтинга, грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

«Ты — топище», — написал Дзюба в комментариях к последнему посту Медведева в «Инстаграме».

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии соперником Даниила Медведева станет 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль. Матч Медведев — Надаль состоится в воскресенье, 30 января.

Напомним, Даниил Медведев — победитель Открытого чемпионата США 2021 года.