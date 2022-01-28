Артём Дзюба — Даниилу Медведеву: ты — топище
Поделиться
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба обратился ко второй ракетке мира, российскому теннисисту Даниилу Медведеву. Сегодня, 28 января, Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, победив четвёртого номера мирового рейтинга, грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.
«Ты — топище», — написал Дзюба в комментариях к последнему посту Медведева в «Инстаграме».
В финальном матче Открытого чемпионата Австралии соперником Даниила Медведева станет 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль. Матч Медведев — Надаль состоится в воскресенье, 30 января.
Напомним, Даниил Медведев — победитель Открытого чемпионата США 2021 года.
Комментарии
- 28 января 2022
-
17:09
-
16:55
-
16:38
-
16:36
-
16:15
-
16:03
-
15:50
-
15:47
-
15:44
-
15:43
-
15:37
-
15:27
-
15:25
-
15:23
-
15:22
-
15:17
-
15:16
-
15:13
-
15:04
-
15:01
-
14:53
-
14:52
-
14:44
-
14:43
-
14:43
-
14:40
-
14:39
-
14:38
-
14:37
-
14:36
-
14:34
-
14:30
-
14:29
-
14:24
-
14:18
Партнерский контент