Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сотни людей вышли на улицы, чтобы встретить Джоковича в Черногории. Видео

Сотни людей вышли на улицы, чтобы встретить Джоковича в Черногории. Видео
Комментарии

Сотни людей вышли на улицу города Будвы (Черногория), чтобы поприветствовать первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Он станет почётным гражданином Будвы.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Zvezda je zivot.

Ранее Джокович не смог принять участия в Australian Open. Спортсмен прилетел в Австралию, чтобы выступить на турнире «Большого шлема», но ему аннулировали визу, а затем депортировали из страны.

Местные власти решили аннулировать визу из-за медотвода Джоковича, который позволял ему не вакцинироваться от коронавируса. В Австралии посчитали, что у Новака не было достаточных медоснований для медотвода. Серб подавал в суд, но второй и итоговый судебный процесс закончился поражением первой ракетки мира.

Новость по теме
«Джокович будет смотреть». Даниил Медведев поделился ожиданиями от финала с Надалем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022