Сотни людей вышли на улицы, чтобы встретить Джоковича в Черногории. Видео
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Сотни людей вышли на улицу города Будвы (Черногория), чтобы поприветствовать первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Он станет почётным гражданином Будвы.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Zvezda je zivot.
Ранее Джокович не смог принять участия в Australian Open. Спортсмен прилетел в Австралию, чтобы выступить на турнире «Большого шлема», но ему аннулировали визу, а затем депортировали из страны.
Местные власти решили аннулировать визу из-за медотвода Джоковича, который позволял ему не вакцинироваться от коронавируса. В Австралии посчитали, что у Новака не было достаточных медоснований для медотвода. Серб подавал в суд, но второй и итоговый судебный процесс закончился поражением первой ракетки мира.
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