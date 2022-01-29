Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: объявлено время начала финала Australian Open — 2022
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Завтра, 30 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится заключительный, 14-й игровой день. Будут проведены финалы в женском парном и мужском одиночном разрядах. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание и примерное время начала матчей.
Australian Open. Женщины. Пары. Финал
07:00. Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия, 1) — Анна Данилина (Казахстан) / Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
Мужчины. Финал
11:30. Даниил Медведев (Россия, 2) — Рафаэль Надаль (Испания, 6).
Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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