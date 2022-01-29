Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: объявлено время начала финала Australian Open — 2022

Завтра, 30 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится заключительный, 14-й игровой день. Будут проведены финалы в женском парном и мужском одиночном разрядах. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание и примерное время начала матчей.

Australian Open. Женщины. Пары. Финал

07:00. Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия, 1) — Анна Данилина (Казахстан) / Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Мужчины. Финал

11:30. Даниил Медведев (Россия, 2) — Рафаэль Надаль (Испания, 6).

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.