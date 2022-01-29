Объявлены суммы штрафа Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса после матча Australian Open

Объявлены суммарные штрафы игроков на нынешнем Открытом чемпионате Австралии. На первом месте идёт канадец Денис Шаповалов — $ 15 тыс. На второй позиции расположился представитель Греции Стефанос Циципас ($ 13 тыс.), на третьей — россиянин Даниил Медведев ($ 12 тыс.).
Медведев получил два штрафа по итогам полуфинального матча с Циципасом: $ 8000 — за неспортивное поведение и $ 4000 — за «непристойность». Стефаноса за коучинг в игре с Даниилом оштрафовали на $ 5000.
По ходу матча Даниил обрушился с критикой на судью, который, по мнению россиянина, не реагировал на подсказки со стороны отца Циципаса. Ближе к концу матча Стефанос получил предупреждение.
Медведев победил грека со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и в финале сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
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