Объявлены суммы штрафа Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса после матча Australian Open

Объявлены суммарные штрафы игроков на нынешнем Открытом чемпионате Австралии. На первом месте идёт канадец Денис Шаповалов — $ 15 тыс. На второй позиции расположился представитель Греции Стефанос Циципас ($ 13 тыс.), на третьей — россиянин Даниил Медведев ($ 12 тыс.).

Медведев получил два штрафа по итогам полуфинального матча с Циципасом: $ 8000 — за неспортивное поведение и $ 4000 — за «непристойность». Стефаноса за коучинг в игре с Даниилом оштрафовали на $ 5000.

По ходу матча Даниил обрушился с критикой на судью, который, по мнению россиянина, не реагировал на подсказки со стороны отца Циципаса. Ближе к концу матча Стефанос получил предупреждение.

Медведев победил грека со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и в финале сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.