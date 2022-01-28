«Они уже кусали друг друга». Острая реакция на скандал в матче Медведева с Циципасом

Даниил Медведев одержал уверенную победу над Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open – 2022, взяв верх в четырёх сетах и проведя на корте 2,5 часа. А самый яркий в эмоциональном плане эпизод произошёл в концовке второй партии, когда россиянин отдал свою подачу на двух двойных ошибках при счёте 4:4 и в перерыве сорвался на судью на вышке, Хауме Кампистоля.

«Его отец может говорить в каждом розыгрыше? Ты тупой? Его отец может говорить в каждом розыгрыше. Его отец может говорить в каждом розыгрыше! Ответь на мой вопрос. Ты ответишь на мой вопрос? Ответь на мой вопрос, пожалуйста. Его отец может говорить в каждом розыгрыше? Господи, ты так плох. Как ты можешь быть так плох и судить полуфинал «Большого шлема»? Смотри на меня, я с тобой разговариваю. Чего я хочу? Чтобы ты дал ему предупреждение за подсказки отца с трибун. Какое ещё время, я с тобой разговариваю!». Последнюю фразу Даниил произнёс в связи с тем, что арбитр объявил в микрофон «время», что происходит после окончания каждого перерыва между геймами или сетами.

После завершения матча Медведев пожал руку не только сопернику, но и судье, а также попросил у него прощения. Но всё равно этот эпизод привлёк к себе много внимания. Посмотрим, кто и как отреагировал на произошедшее.

Экс-пятая ракетка мира, полуфиналистка US Open – 2007 Анна Чакветадзе верит, что в следующем матче Даниил исправится.«Что касается спора Медведева с судьёй, весь турнир все говорили, что папа Циципаса подсказывает ему с трибун. Наверное, судья должен был обратить внимание на этот момент, сначала он растерялся. Даня не очень красиво себя повёл, джентльмена не красит, когда он выходит из себя. Но он ещё учится на своих ошибках и исправится в следующем матче. Медведев ещё на US Open говорил, что не всегда ведёт себя красиво на корте. Но потом в интервью пытается сгладить всё, пока у него получается».

Президент ФТР Шамиль Тарпищев отметил, что с психологической точки зрения произошедшее пошло Даниилу на пользу. «Медведев был раздражён, что ему сделали замечание, а подсказки отца Циципаса продолжились. У них бывали взаимные стычки, они уже кусали друг друга. В плане психики этот момент Медведев использовал за себя. Почувствовал несправедливость и неравность отношения к сопернику и себе. Даню могут наказать штрафом, но это обычное дело. Больше ничего не будет».

Заслуженный тренер России Борис Собкин считает, что подобные вспышки обычно ни к чему хорошему не ведут. «Спор с судьёй Даня сам оценил в послематчевом интервью: сказал, что это было нехорошо, часто проигрывал такие матчи. Чаще такое вредит, чем помогает».

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский придерживается схожего мнения. «Эмоции пересилили, может, где-то не хватило спокойствия. Это не очень положительный момент, так с судьёй обычно не разговаривают, но на эмоциях иногда случается».

А вот 18-кратная чемпионка СССР по теннису, ныне комментатор Анна Дмитриева отметила, что выплеск эмоций помог россиянину успокоиться. «Даня проиграл второй сет, была нервная вспышка, он высказал несколько претензий арбитру.Может, это излишне резко, но спор немного помог Медведеву выкинуть из сердца всё раздражение. Даня успокоился после этого, заиграл в своём хорошем стиле. Почти не было ощущения, что он может где-то уступить сопернику».

Сам Циципас, комментируя инцидент на пресс-конференции, отозвался о Медведеве не самым лестным образом. «Я знаю, что игроки делают подобные вещи, чтобы повлиять психологически. Возможно, это была его тактика. Но всё в порядке. Он всё равно не является самым зрелым человеком».

Интересно, что Даниил, пресс-конференция которого состоялась позже, не стал разжигать новый конфликт со Стефаносом, несмотря на непростую историю их взаимоотношений. «Не хочу обсуждать это, потому что, опять же, я был не против Циципаса, я говорил не о нём. Я просто сказал о правиле. Не знаю, что говорил его отец. Может быть, он сказал: «Переходи к следующему розыгрышу». Это разрешено. С этим проблем быть не может. Но он же говорил что-то на греческом как раз перед моим приёмом. Я чувствовал, что отец говорил Стефаносу, куда ему нужно подавать. Греческий я не знаю.То же самое касается судьи. Ему следовало сразу обратиться к Стефаносу: «Скажи что-то своему отцу». Если бы мой тренер что-то говорил мне на французском перед каждым розыгрышем, я бы сам ему сказал прекратить. Так делать нельзя. А против Стефаноса я ничего не имею».