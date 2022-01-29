Стэн Вавринка с помощью эмодзи отреагировал на выход Даниила Медведева в финал AO

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарский теннисист Стэн Вавринка отреагировал на выход второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата Австралии – 2022.
В полуфинале чемпион US Open – 2022 одолел четвёртую ракетку мира, представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.
После игры Даниил в своём «инстаграме» опубликовал фото с матча и разместил эмодзи с изображением молнии. Вавринка отреагировал на пост россиянина, опубликовав несколько эмодзи в комментариях.
В финальном матче, который состоится завтра, 30 января, Медведев сыграет с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», испанцем Рафаэлем Надалем. Организаторы уже объявили время начала финала.
В конце марта 2021 года 36-летний Вавринка перенёс операцию на левой ноге, которая долгое время его беспокоила. При этом швейцарец прогнозировал, что вернётся на корт через несколько недель после операционного вмешательства, однако с того момента не принял участия ни в одном турнире ATP.
- 29 января 2022
-
11:21
-
11:21
-
11:03
-
10:58
-
10:47
-
10:40
-
09:49
-
09:41
-
09:39
-
09:30
-
09:20
-
08:53
-
07:59
-
07:43
-
06:30
-
01:01
- 28 января 2022
-
23:46
-
22:56
-
20:37
-
20:23
-
19:54
-
18:44
-
17:09
-
16:55
-
16:38
-
16:36
-
16:15
-
16:03
-
15:50
-
15:47
-
15:44
-
15:43
-
15:37
-
15:27
-
15:25