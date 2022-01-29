Стэн Вавринка с помощью эмодзи отреагировал на выход Даниила Медведева в финал AO

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарский теннисист Стэн Вавринка отреагировал на выход второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата Австралии – 2022.

В полуфинале чемпион US Open – 2022 одолел четвёртую ракетку мира, представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

После игры Даниил в своём «инстаграме» опубликовал фото с матча и разместил эмодзи с изображением молнии. Вавринка отреагировал на пост россиянина, опубликовав несколько эмодзи в комментариях.

В финальном матче, который состоится завтра, 30 января, Медведев сыграет с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», испанцем Рафаэлем Надалем. Организаторы уже объявили время начала финала.

В конце марта 2021 года 36-летний Вавринка перенёс операцию на левой ноге, которая долгое время его беспокоила. При этом швейцарец прогнозировал, что вернётся на корт через несколько недель после операционного вмешательства, однако с того момента не принял участия ни в одном турнире ATP.