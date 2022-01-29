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Патрик Муратоглу: если бы Кирьос играл в шахматы, то всё равно собирал бы полные стадионы

Патрик Муратоглу: если бы Кирьос играл в шахматы, то всё равно собирал бы полные стадионы
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Патрик Муратоглу, личный тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, оценил значение для тенниса австралийца Ника Кирьоса.

«Как по мне, дело вообще не в том, где играет Кирьос: в одиночке, в парном или смешанном разряде. По моим ощущениям, если бы Ник играл в шахматы, то всё равно собирал бы полные стадионы. Некоторые игроки умеют захватывать внимание толпы.

Нам необходим экшн, необходима страсть, необходимо безумие. Спорт – это когда спортсмен делится эмоциями с толпой. И Ник в этом мастер», — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.

Ранее Кирьос в паре с соотечественником Танаси Коккинакисом вышел в финал домашнего турнира «Большого шлема». В финале Australian Open — 2022 они сразятся с австралийцами Мэттью Эбденом и Максом Пёрселлом.

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