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Южный одним словом отреагировал на победу Медведева в полуфинале Australian Open — 2022

Южный одним словом отреагировал на победу Медведева в полуфинале Australian Open — 2022
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Бывшая восьмая ракетка мира, россиянин Михаил Южный отреагировал на выход соотечественника, Даниила Медведева, в финал Открытого чемпионата Австралии – 2022.

В полуфинале чемпион US Open – 2022 одолел четвёртую ракетку мира, представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

«Браво», — написал Южный в «сториз» своего «инстаграма».

В финальном матче, который состоится завтра, 30 января, Медведев сыграет с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», испанцем Рафаэлем Надалем. Организаторы уже объявили время начала финала.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

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