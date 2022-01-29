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Тренер Серены Уильямс рассказал об ожиданиях от матча Медведева и Надаля

Тренер Серены Уильямс рассказал об ожиданиях от матча Медведева и Надаля
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Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, поделился ожиданиями от финала Australian Open. Завтра, 30 января, в матче за титул мужского турнира встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

«Australian Open складывается непросто для Даниила Медведева. Его ментальная сила и бойцовский дух позволили дойти до финала, хоть он и не играл в свой лучший теннис.

Надаль сейчас находится не в идеальной физической форме. Но он сумел найти способ компенсировать это, играя очень агрессивно.

Финал будет длинным, он потребует выносливости. Надалю придётся перейти на более короткие розыгрыши, выбегать к сетке. Но он прекрасно понимает, что у него есть уникальная возможность выиграть 21-й турнир «Большого шлема» и стать величайшим теннисистом в истории», — цитирует Муратоглу Tennis Majors.

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