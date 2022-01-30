Медведев — Надаль: во сколько начнётся финал Australian Open, где смотреть

30 января, в воскресенье, состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии. В финале мужского турнира встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Представитель России является второй ракеткой мира, а теннисист из Испании — шестой.
Финал Australian Open начнётся в 11:30 по московскому времени. Встречу можно будет посмотреть на телеканале Eurosport или на онлайн-платформе Eurosport Player.
Медведев за карьеру лишь раз выигрывал турнир «Большого шлема». В 2021 году он стал победителем US Open. В свою очередь, Надаль является 20-кратным победителем ТБШ. Он может стать абсолютным рекордсменом, если обыграет Медведева. 21 раз на турнирах «Большого шлема» среди мужчин ещё не побеждал никто.
В 2021 году Медведев дошёл до финала Australian Open. Там он уступил в трёх сетах сербу Новаку Джоковичу.
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