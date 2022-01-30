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Чешки Крейчикова и Синякова завоевали титул женского Australian Open в парном разряде

Чешки Крейчикова и Синякова завоевали титул женского Australian Open в парном разряде
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Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде среди женщин. В решающей встрече турнира «Большого шлема» они победили представительницу Казахстана Анну Данилину и бразильянку Беатрис Хаддад-Майю в трёх сетах со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 42 минуты.

Чешская пара теннисисток 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Данилиной / Хаддад-Майи — 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка при 5 брейк-пойнтах.

Отметим, что Крейчикова и Синякова выиграли свой четвёртый «Большой шлем» в парном разряде. Чешские теннисистки ранее побеждали на Открытом чемпионате Франции 2018 и 2021 года, а также брали титул на Уимблдоне-2018.

Крейчикова в 2021 году также выигрывала и Открытый чемпионат Франции в одиночном разряде. Тогда в финале чешская теннисистка оказалась сильнее россиянки Анастасии Павлюченковой со счётом 6:1, 2:6, 6:4.

Australian Open — парный разряд (ж). Финал
30 января 2022, воскресенье. 07:15 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Б. Крейчикова К. Синякова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 6
7 7 		4 4
         
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
А. Данилина Б. Хаддад-Майя
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