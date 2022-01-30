Чешки Крейчикова и Синякова завоевали титул женского Australian Open в парном разряде

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде среди женщин. В решающей встрече турнира «Большого шлема» они победили представительницу Казахстана Анну Данилину и бразильянку Беатрис Хаддад-Майю в трёх сетах со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 42 минуты.

Чешская пара теннисисток 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Данилиной / Хаддад-Майи — 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка при 5 брейк-пойнтах.

Отметим, что Крейчикова и Синякова выиграли свой четвёртый «Большой шлем» в парном разряде. Чешские теннисистки ранее побеждали на Открытом чемпионате Франции 2018 и 2021 года, а также брали титул на Уимблдоне-2018.

Крейчикова в 2021 году также выигрывала и Открытый чемпионат Франции в одиночном разряде. Тогда в финале чешская теннисистка оказалась сильнее россиянки Анастасии Павлюченковой со счётом 6:1, 2:6, 6:4.