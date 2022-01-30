Чешки Крейчикова и Синякова завоевали титул женского Australian Open в парном разряде

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде среди женщин. В решающей встрече турнира «Большого шлема» они победили представительницу Казахстана Анну Данилину и бразильянку Беатрис Хаддад-Майю в трёх сетах со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 42 минуты.
Чешская пара теннисисток 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Данилиной / Хаддад-Майи — 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка при 5 брейк-пойнтах.
Отметим, что Крейчикова и Синякова выиграли свой четвёртый «Большой шлем» в парном разряде. Чешские теннисистки ранее побеждали на Открытом чемпионате Франции 2018 и 2021 года, а также брали титул на Уимблдоне-2018.
Крейчикова в 2021 году также выигрывала и Открытый чемпионат Франции в одиночном разряде. Тогда в финале чешская теннисистка оказалась сильнее россиянки Анастасии Павлюченковой со счётом 6:1, 2:6, 6:4.
- 30 января 2022
-
09:57
-
09:55
-
09:30
-
08:24
-
07:00
-
06:00
-
05:16
-
03:39
-
03:19
-
00:56
-
00:50
- 29 января 2022
-
23:07
-
22:38
-
21:11
-
19:49
-
17:38
-
17:10
-
17:01
-
16:43
-
16:15
-
16:02
-
15:52
-
15:48
-
15:41
-
15:27
-
15:15
-
14:48
-
14:40
-
14:38
-
14:20
-
13:58
-
13:44
-
13:42
-
13:39
-
13:36