Род Лэйвер оценил шансы Даниила Медведева в борьбе за титул AO-2022 с Рафаэлем Надалем

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», дважды собиравший «Шлем» австралиец Род Лэйвер поделился ожиданиями от мужского финала на Открытом чемпионате Австралии – 2022. За титул сразятся россиянин Даниил Медведев (2) и испанец Рафаэль Надаль (6).

«Хардовые корты подходят игре Медведева, но сегодня история может быть на стороне Рафы Надаля. Удачи обоим игрокам, надеемся на ещё один классический мужской финал AO между двумя феноменальными чемпионами. Норман (Норман Брукс – теннисист, в честь которого назван мужской трофей Australian Open. – Прим. «Чемпионата») был бы очень рад!» — написал Лэйвер в своём «твиттере».

Поединок поставлен вторым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не раньше 11:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Рафаэль Надаль на Australian Open.