Хенмэн назвал фаворита финала Australian Open Медведев — Надаль

Экс первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн поделился ожиданиями от мужского финала на Открытом чемпионате Австралии – 2022. За титул сразятся россиянин Даниил Медведев (2) и испанец Рафаэль Надаль (6).
«Во-первых, в конце двухнедельного турнира, учитывая отсутствие у Рафы игровой практики, важна физика – Медведев намного моложе, я думаю, что это сыграет важную роль.
В матче с Шаповаловым у Рафы были желудочные спазмы, и он потерял около четырёх килограммов. Это было очень тяжело физически. Я думаю, что физическая составляющая их игровых стилей на руку Медведеву. У Медведева больше шансов сохранить отличный теннис и движение, если матч сильно затянется.
Медведев – второй в мире по игре на харде. Он действующий чемпион US Open. Рафа может хорошо играть на любом покрытии, но я думаю, что эти условия на харде на руку Медведеву, поэтому отдам ему небольшое преимущество», — приводит слова Хенмэна Eurosport.uk.
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