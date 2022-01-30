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Хенмэн назвал фаворита финала Australian Open Медведев — Надаль

Хенмэн назвал фаворита финала Australian Open Медведев — Надаль
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Экс первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн поделился ожиданиями от мужского финала на Открытом чемпионате Австралии – 2022. За титул сразятся россиянин Даниил Медведев (2) и испанец Рафаэль Надаль (6).

«Во-первых, в конце двухнедельного турнира, учитывая отсутствие у Рафы игровой практики, важна физика – Медведев намного моложе, я думаю, что это сыграет важную роль.

В матче с Шаповаловым у Рафы были желудочные спазмы, и он потерял около четырёх килограммов. Это было очень тяжело физически. Я думаю, что физическая составляющая их игровых стилей на руку Медведеву. У Медведева больше шансов сохранить отличный теннис и движение, если матч сильно затянется.

Медведев – второй в мире по игре на харде. Он действующий чемпион US Open. Рафа может хорошо играть на любом покрытии, но я думаю, что эти условия на харде на руку Медведеву, поэтому отдам ему небольшое преимущество», — приводит слова Хенмэна Eurosport.uk.

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