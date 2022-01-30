Даниил Медведев выиграл первый сет у Рафаэля Надаля в финале Australian Open — 2022

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев выиграл первый сет финального матча на Открытом чемпионате Австралии – 2022 с испанцем Рафаэлем Надалем. Он закончился со счётом 6:2.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Рафаэль Надаль на Australian Open.

На пути в финал Медведев обыграл швейцарца Генри Лааксонена, австралийца Ника Кирьоса, нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа, американца Максима Кресси, канадца Феликса Оже-Альяссима (9) и грека Стефаноса Циципаса (4).

Прошлогодний Australian Open выиграл первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович не сумел принять участие в текущем розыгрыше из-за скандала с визой и последовавшей депортации.