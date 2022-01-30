Муратоглу: глубина ударов Медведева определённо напоминает мне некоего… Джоковича

Патрик Муратоглу, личный тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, поделился интересным наблюдением после первого сета в финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2022. Напомним, за титул борются россиянин Даниил Медведев (2) и испанец Рафаэль Надаль (6).

Медведев выиграл стартовый сет со счётом 6:2, реализовав 2 брейк-пойнта.

«Глубина ударов Даниила определённо напоминает мне некоего… Новака Джоковича», — написал Муратоглу в своём «твиттере».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Рафаэль Надаль на Australian Open.

В случае победы Медведев станет двукратным чемпионом турниров «Большого шлема». Если же финал выиграет Надаль, то испанец установит рекорд по количеству титулов на мэйджорах (21).