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Тренер Серены Уильямс: Надаль чересчур нервничает

Тренер Серены Уильямс: Надаль чересчур нервничает
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Патрик Муратоглу, личный тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, объяснил, почему испанец Рафаэль Надаль проиграл первый сет (2:6) россиянину Даниилу Медведеву в финале Открытого чемпионата Австралии – 2022.

«Рафа чересчур нервничает, чтобы реализовать свой план на игру. Играет высоко без углов, чтобы избежать невынужденных ошибок, и чаще обычного использует резаные удары с бэкхенда. Розыгрыши демонстрируют стратегию шахматного мастера, который открывается на правом фланге Рафы, чтобы поймать его удар слева на втором ударе. Глубина ударов Даниила пока не позволяет Рафе быть агрессивным. И Рафа, и Даниил набирают около 30% очков на второй подаче, но процент первой подачи Рафы намного ниже! 50 против 82 у Даниила», — написал Муратоглу в своём «твиттере».

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