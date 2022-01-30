Тренер Серены Уильямс: Надаль чересчур нервничает

Патрик Муратоглу, личный тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, объяснил, почему испанец Рафаэль Надаль проиграл первый сет (2:6) россиянину Даниилу Медведеву в финале Открытого чемпионата Австралии – 2022.

«Рафа чересчур нервничает, чтобы реализовать свой план на игру. Играет высоко без углов, чтобы избежать невынужденных ошибок, и чаще обычного использует резаные удары с бэкхенда. Розыгрыши демонстрируют стратегию шахматного мастера, который открывается на правом фланге Рафы, чтобы поймать его удар слева на втором ударе. Глубина ударов Даниила пока не позволяет Рафе быть агрессивным. И Рафа, и Даниил набирают около 30% очков на второй подаче, но процент первой подачи Рафы намного ниже! 50 против 82 у Даниила», — написал Муратоглу в своём «твиттере».