Рафаэль Надаль взял третий сет в финальном матче на AO-2022 с Даниилом Медведевым

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев (2) проиграл третий сет финального матча на Открытом чемпионате Австралии – 2022 с испанцем Рафаэлем Надалем (6) со счётом 4:6.

Первые два сета Медведев выиграл со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Рафаэль Надаль на Australian Open.

На пути в финал Медведев обыграл швейцарца Генри Лааксонена, австралийца Ника Кирьоса, нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа, американца Максима Кресси, канадца Феликса Оже-Альяссима (9) и грека Стефаноса Циципаса (4).

Прошлогодний Australian Open выиграл первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович не сумел принять участие в текущем розыгрыше из-за скандала с визой и последовавшей депортации.