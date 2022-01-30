«Они идиоты!» Даниил Медведев вышел из себя из-за поведения болельщиков на AO
Поделиться
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев нелестно отозвался о болельщиках на трибунах в финале Открытого чемпионата Австралии – 2022, где он сражается с испанцем Рафаэлем Надалем.
Россиянина разозлили фанаты, которые кричали между его первой и второй подачей.
«Они идиоты! Без мозгов, да? У них нет мозгов. В их жизни, должно быть, всё очень плохо, да?» — сказал Медведев судье на переходе между третьим и четвёртым сетом. Момент попал в трансляцию.
Медведев выиграл у Надаля два стартовых сета со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Третья партия осталась за испанцем (6:4).
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Рафаэль Надаль на Australian Open.
Комментарии
- 30 января 2022
-
15:12
-
14:57
-
14:07
-
13:54
-
13:45
-
13:28
-
12:49
-
12:29
-
12:20
-
11:56
-
10:59
-
10:48
-
10:22
-
09:57
-
09:55
-
09:30
-
08:24
-
07:00
-
06:00
-
05:16
-
03:39
-
03:19
-
00:56
-
00:50
- 29 января 2022
-
23:07
-
22:38
-
21:11
-
19:49
-
17:38
-
17:10
-
17:01
-
16:43
-
16:15
-
16:02
-
15:52
Партнерский контент