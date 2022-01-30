«Они идиоты!» Даниил Медведев вышел из себя из-за поведения болельщиков на AO

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев нелестно отозвался о болельщиках на трибунах в финале Открытого чемпионата Австралии – 2022, где он сражается с испанцем Рафаэлем Надалем.

Россиянина разозлили фанаты, которые кричали между его первой и второй подачей.

«Они идиоты! Без мозгов, да? У них нет мозгов. В их жизни, должно быть, всё очень плохо, да?» — сказал Медведев судье на переходе между третьим и четвёртым сетом. Момент попал в трансляцию.

Медведев выиграл у Надаля два стартовых сета со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Третья партия осталась за испанцем (6:4).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Рафаэль Надаль на Australian Open.