Даниил Медведев призвал судью быть пожёстче с австралийской публикой

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обратился к судье по ходу финального матча на Australian Open – 2022, где он сражается с испанцем Рафаэлем Надалем.

Фанаты кричат между первой и второй подачей Даниила, а также громко и откровенно радуются ошибкам россиянина.

«Ты можешь взять себя в руки, пожалуйста? Кроткого «пожалуйста» тут недостаточно. Соберись. Это финал турнира «Большого шлема». С идиотами «пожалуйста» не работает», — сказал Медведев Джону Блому при переходе.

Медведев выиграл у Надаля два стартовых сета со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Третья партия осталась за испанцем (6:4).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Рафаэль Надаль на Australian Open.