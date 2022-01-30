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Даниил Медведев проиграл второй сет кряду Рафаэлю Надалю в финале Australian Open — 2022

Даниил Медведев проиграл второй сет кряду Рафаэлю Надалю в финале Australian Open — 2022
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Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев (2) проиграл четвёртый сет финального матча на Открытом чемпионате Австралии – 2022 с испанцем Рафаэлем Надалем (6) со счётом 4:6.

Медведев выиграл у Надаля два стартовых сета со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Третья партия осталась за испанцем (6:4).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Рафаэль Надаль на Australian Open.

Прошлогодний Australian Open выиграл первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович не сумел принять участия в текущем розыгрыше из-за скандала с визой и последовавшей депортации.

Медведев громил Надаля, а затем в игре Дани что-то сломалось. Решающий сет финала! LIVE! Медведев громил Надаля, а затем в игре Дани что-то сломалось. Решающий сет финала! LIVE!
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