Даниил Медведев проиграл второй сет кряду Рафаэлю Надалю в финале Australian Open — 2022

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев (2) проиграл четвёртый сет финального матча на Открытом чемпионате Австралии – 2022 с испанцем Рафаэлем Надалем (6) со счётом 4:6.

Медведев выиграл у Надаля два стартовых сета со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Третья партия осталась за испанцем (6:4).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Рафаэль Надаль на Australian Open.

Прошлогодний Australian Open выиграл первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович не сумел принять участия в текущем розыгрыше из-за скандала с визой и последовавшей депортации.