Кафельников: глядя на игру Медведев — Надаль, горжусь тем, что посвятил жизнь теннису

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников поделился эмоциями от просмотра финала Открытого чемпионата Австралии – 2022, где сражаются россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Медведев выиграл у Надаля два стартовых сета со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Третья партия осталась за испанцем (6:4). Рафаэль взял и четвёртый сет со счётом 6:4.

«Глядя на то, что сейчас происходит, я так горжусь тем, что посвятил свою жизнь этому великому виду спорта! Теннис – это ФАНТАСТИКА», — написал Кафельников в своём «твиттере».

Прошлогодний Australian Open выиграл первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович не сумел принять участия в текущем розыгрыше из-за скандала с визой и последовавшей депортации.