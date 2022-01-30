Грег Руседски: как Надаль это делает?

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски поделился впечатлениями от просмотра финала Открытого чемпионата Австралии – 2022, где сражаются россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Медведев выиграл у Надаля два стартовых сета со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Третья партия осталась за испанцем (6:4). Рафаэль взял и четвёртый сет со счётом 6:4.

«Как Надаль это делает? Это что-то сверхчеловеческое. Какое же усилие он предпринял, что сделать брейк в пятом сете», — написал Руседски в своём «твиттере».

Прошлогодний Australian Open выиграл первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович не сумел принять участие в текущем розыгрыше из-за скандала с визой и последовавшей депортации.