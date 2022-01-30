Кафельников дал совет Медведеву после проигрыша Надалю в финале Australian Open

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал результат финала Открытого чемпионата Австралии – 2022, в котором испанец Рафаэль Надаль одолел в пяти сетах россиянина Даниила Медведева.
«Трудно сказать, что произошло. Матч был в руках у Даниила, но, к сожалению, не удалось победить. Тот самый обидный гейм в третьем сете при 3:2 (4:0) на чужой подаче… После этого Надаль вернулся в игру. Я не был до конца уверен, что Рафаэля хватит на весь матч. Но он опроверг все мои прогнозы. В итоге вытащил матч.
Уверен, что у Медведева будут финала и титулы «Большого шлема». Совет? Ни в коем случае нельзя зацикливаться на этом поражении. Да, очень обидно. Но большие победы придут», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 30 января 2022
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