Собкин: анализировать финал Медведев — Надаль неразумно

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу Рафаэля Надаля над Даниилом Медведевым в финале Australian Open.

«Анализировать с профессиональной точки зрения финал неразумно. Это была борьба двух сильных характеров. Надаль доказал, что он настоящий чемпион. Очень правильно, что именно он первым выиграл 21-й «Большой шлем».

Даня провёл матч в высшей степени достойно, был лучше по большинству показателей. Но Рафаэль выиграл в третьем сете несколько важных мячей. Например, при счёте 3:2 (40:0) в пользу Медведева. Для Дани это был реальный шанс выиграть. Но, к сожалению, не удалось», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

В решающем матче Australian Open – 2022 35-летний Надаль в тяжелейшем матче обыграл вторую ракетку мира 25-летнего россиянина Медведева (2) со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.