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Медведев: наверное, моя жена сломала телевизор дома после того, что произошло

Медведев: наверное, моя жена сломала телевизор дома после того, что произошло
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Российский теннисист Даниил Медведев после финала Открытого чемпионата Австралии – 2022, в котором он в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю, выразил благодарность своей семье и команде.

«Хочу поблагодарить двух человек в моём боксе. Они были весь турнир со мной и поддерживали меня на протяжении двух недель. Мы делали всё, что могли. К сожалению, здесь не было моей жены. Наверное, она сломала телевизор дома после того, что произошло. Но она моя самая большая поддержка, и я хочу её поблагодарить. Моя команда – Ян, Эрик, каждый раз кого-то забываю, но спасибо, что вы со мной. Мои родители, мои сёстры – всех хочу поблагодарить за поддержку. В следующий раз постараюсь сыграть лучше», — сказал Медведев во время послематчевой церемонии.

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