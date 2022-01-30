Тарпищев: Медведев всё равно гений. Он не давал Надалю шансов два сета

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open. Россиянин уступил в пятисетовом матче испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Несмотря на поражение, Тарпищев всё равно отметил игру российского спортсмена.



«Даня всё равно гений. Он станет первой ракеткой мира в этом году. Насколько понимаю, уже 27 февраля он поднимется на эту строчку. Будем двигаться дальше. Он убит этим поражением, но надо отойти. Медведев играл здорово, не давал шансов Надалю два сета. Надо сделать выводы над ошибками и идти дальше», — сказал Тарпище в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Надаль стал победителем турниров «Большого шлема» в 21-й раз. Ранее ни одному мужчине-теннисисту не удавалось выигрывать мэйджоры более 20 раз.