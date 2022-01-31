Джон Макинрой назвал ключевой момент финала Медведев — Надаль на Australian Open

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой рассказал, какой момент, по его мнению, стал ключевым в финале Australian Open Даниил Медведев — Рафаэль Надаль. Медведев проиграл Надалю со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.
По словам Макинроя, Медведев обязан был брать подачу Надаля в третьем сете при счёте 3:2 в свою пользу.
«Поворотный момент был при счёте 2:3. Мне казалось, что Рафа к тому моменту сдулся. Не сказал бы, что он сдался, — он никогда так не делает. Но он словно бы ожидал чего-то подобного, что проиграет в трёх сетах.
Медведев провёл пару не то чтобы небрежных розыгрышей… Но он потерял очки. Он стал немного более чувствительным, так как почувствовал, что конец уже близко. Затем «вернулась» и публика. Медведев стал раздражаться, выказывать недовольство публикой. От этого ему стало ещё хуже. Это был поворотный момент», — приводит слова Макинроя Eurosport.co.uk.
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