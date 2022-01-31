Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джон Макинрой назвал ключевой момент финала Медведев — Надаль на Australian Open

Джон Макинрой назвал ключевой момент финала Медведев — Надаль на Australian Open
Комментарии

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой рассказал, какой момент, по его мнению, стал ключевым в финале Australian Open Даниил Медведев — Рафаэль Надаль. Медведев проиграл Надалю со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

По словам Макинроя, Медведев обязан был брать подачу Надаля в третьем сете при счёте 3:2 в свою пользу.

«Поворотный момент был при счёте 2:3. Мне казалось, что Рафа к тому моменту сдулся. Не сказал бы, что он сдался, — он никогда так не делает. Но он словно бы ожидал чего-то подобного, что проиграет в трёх сетах.

Медведев провёл пару не то чтобы небрежных розыгрышей… Но он потерял очки. Он стал немного более чувствительным, так как почувствовал, что конец уже близко. Затем «вернулась» и публика. Медведев стал раздражаться, выказывать недовольство публикой. От этого ему стало ещё хуже. Это был поворотный момент», — приводит слова Макинроя Eurosport.co.uk.

Надаль — величайший! Рафа дожал Медведева в пяти сетах и завоевал рекордный 21-й «Шлем» Надаль — величайший! Рафа дожал Медведева в пяти сетах и завоевал рекордный 21-й «Шлем»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022