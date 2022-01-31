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«Никому не нужна сильная Россия». Свищёв — о словах Медведева про поведение болельщиков

«Никому не нужна сильная Россия». Свищёв — о словах Медведева про поведение болельщиков
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал недовольство российского теннисиста Даниила Медведева поведением болельщиков на Australian Open. В течение всего турнира они радовались его ошибкам, а в финале в матче с испанцем Рафаэлем Надалем активно болели за соперника. После проигранного финала Медведев раскритиковал фанатов.

«К сожалению, такая тенденция прослеживается. Всемирная истерия по отношению к русскому миру докатилась и до спорта. На наших ребятах это тоже сказывается, на протяжении всего турнира поддержка была не в пользу наших спортсменов. Это плохая тенденция. Никому не нужна сильная Россия, в том числе и сильная спортивная держава. Спортсмены становятся заложниками ситуации, это надо выстоять и пережить.

Поддержка болельщиков — серьёзное подспорье в любом виде спорта. Вчера мы видели финал не в нашу пользу: Даня вёл, но искусственная поддержка «не россиянина» выбивала из колеи. Победил не Надаль, а недружественная атмосфера на стадионе. Но мы от этого Медведева меньше не любим. Была возможность возглавить рейтинг АТР, но Даня ещё молодой и очень талантливый спортсмен, всё впереди.

Австралия никогда не славилась своей любовью к России, но не до такой же степени. Было давление и на судей. Дух тенниса должен был преобладать над русофобией. В полуфинальном матче тоже нужно было остановить отца Циципаса — есть чёткие правила, должна быть спортивная порядочность. Я не оправдываю Медведева в том, что он срывался, за это он справедливо получил финансовый штраф. Но у каждого своё психологическое равновесие: Даню выводили. Мы Медведева любим, он — наша гордость, всегда будем поддерживать и будем с ним в любой стране. Жалко, что турнир проходил не у нас — Даня почувствовал бы любовь и гордость россиян», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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