Тим снялся с турнира в Кордове. Доминик должен был вернуться в тур спустя полгода
Поделиться
Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим снялся с грунтового турнира категории ATP-250 в Кордове (Аргентина). Австриец испытывает боли между двумя костяшками пальцев правой руки, сообщает журналист Николаус Флинк в своём «твиттере».
В сезоне-2021 28-летний Тим провёл 18 матчей, в которых одержал девять побед. С середины мая по июнь Доминик потерпел четыре поражения подряд, после чего получил разрыв сухожилия. В середине августа Тим заявил о досрочном завершении сезона. В Кордове Доминик должен был вернуться в тур, он был посеян под вторым номером.
Тим пропустит старт текущего сезона, в том числе Открытый чемпионат Австралии — 2022, победителем которого стал испанец Рафаэль Надаль.
Комментарии
- 31 января 2022
-
20:30
-
20:13
-
20:00
-
19:52
-
18:57
-
18:03
-
17:48
-
16:58
-
16:44
-
15:56
-
15:21
-
14:46
-
14:29
-
14:27
-
13:38
-
13:27
-
13:24
-
13:13
-
12:09
-
11:47
-
11:27
-
11:20
-
10:50
-
09:56
-
09:52
-
09:31
-
09:05
-
08:37
-
08:20
-
08:13
-
08:02
-
07:55
-
07:41
-
07:35
-
04:19
Партнерский контент