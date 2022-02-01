Жо-Вильфрид Цонга одержал победу впервые с марта 2021 года

36-летний французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга выиграл первый матч на уровне ATP с 9 марта 2021 года. Кроме того, француз провёл первый официальный матч с Уимблдона-2021.
Это произошло на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В первом круге соревнований Цонга в двух сетах обыграл представителя Польши Кацпера Жука со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 27 минут.
За право выйти в четвертьфинал турнира Цонга сразится с пятым сеяным Филипом Краиновичем из Сербии.
Цонга — бывшая пятая ракетка мира, финалист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2008); победитель 22 турниров ATP (из них 18 в одиночном разряде); серебряный призёр теннисного турнира Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде; обладатель Кубка Дэвиса (2017).
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