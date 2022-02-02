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Тарпищев: мир будет болеть за Медведева, это время придёт. Для Дани нет авторитетов

Тарпищев: мир будет болеть за Медведева, это время придёт. Для Дани нет авторитетов
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вскоре приобретёт такой авторитет у зрителей, что те станут массово за него болеть.

«В монологе Медведева после матча (с Надалем в финале Australian Open. — Прим. «Чемпионата») нет ничего страшного. Это было на эмоциях после игры. Он всё сказал от души. Это не будет препятствовать его карьере в теннисе. Дане надо делать правильные выводы и двигаться дальше. Это был выигранный им матч. Да, пошли судороги, но можно было довести матч до победы. Играет он гениально, он вырос даже по сравнению с прошлым годом. Голова у него в порядке, перед ним нет авторитетов. Эмоциональный фон, конечно, если бы он выиграл, был бы другим.

Что касается публики и всех этих выкриков под удар, то это их не красит. Но в Латинской Америке на Кубках Дэвиса мы и не с таким сталкивались. Там вообще на корт что-то кидали. Даня близок к тому, что будут болеть за него. Это время придёт, потому что он интеллигент, говорит ярко и честно. Своими матчами и эмоциональной реакцией в Австралии он только прибавил себе фанатов и сторонников. Скоро мир будет за него», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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