Тарпищев: мир будет болеть за Медведева, это время придёт. Для Дани нет авторитетов

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вскоре приобретёт такой авторитет у зрителей, что те станут массово за него болеть.

«В монологе Медведева после матча (с Надалем в финале Australian Open. — Прим. «Чемпионата») нет ничего страшного. Это было на эмоциях после игры. Он всё сказал от души. Это не будет препятствовать его карьере в теннисе. Дане надо делать правильные выводы и двигаться дальше. Это был выигранный им матч. Да, пошли судороги, но можно было довести матч до победы. Играет он гениально, он вырос даже по сравнению с прошлым годом. Голова у него в порядке, перед ним нет авторитетов. Эмоциональный фон, конечно, если бы он выиграл, был бы другим.

Что касается публики и всех этих выкриков под удар, то это их не красит. Но в Латинской Америке на Кубках Дэвиса мы и не с таким сталкивались. Там вообще на корт что-то кидали. Даня близок к тому, что будут болеть за него. Это время придёт, потому что он интеллигент, говорит ярко и честно. Своими матчами и эмоциональной реакцией в Австралии он только прибавил себе фанатов и сторонников. Скоро мир будет за него», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.