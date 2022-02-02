Анастасия Севастова объявила, что ставит карьеру на паузу

Бывшая 11-я ракетка мира латвийская теннисистка Анастасия Севастова объявила о паузе в карьере.
На прошедшем Открытом чемпионате Австралии 65-й номер рейтинга Севастова потерпела поражение в первом круге от представительницы Польши Магды Линетт со счётом 4:6, 5:7. Анастасию беспокоила травма плеча.
«Я возьму более длительный перерыв. Не знаю, сколько он продлится. Совершенно не круто, когда ты не можешь показывать свою лучшую игру на корте из-за того, что всё время что-то мешает. Я не хочу выходить на корт, пока не почувствую себя уверенной на 100%. Я не хочу, чтобы все знали о моих проблемах со здоровьем. Это личное. На Отрытом чемпионате Австралии в первом матче снова были боли, вскрылись старые травмы. Я могла играть только с болью.
Я не говорю, что вернусь к какой-то определённой дате. Я вернусь, если снова почувствую 100% уверенность. Если это не получится, посмотрим», — приводит слова Севастовой LSM.lv.
Напомним, в 2013 году Севастова объявляла о завершении карьеры, однако позднее вернулась в теннис.
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