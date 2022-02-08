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Расклады, при которых Даниил Медведев станет первой ракеткой мира 28 февраля

Расклады, при которых Даниил Медведев станет первой ракеткой мира 28 февраля
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Чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира 28 февраля, сместив с этой позиции 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

Это произойдёт:

  1. Если до 28 февраля ни Даниил, ни Новак не сыграют ни на одном турнире или просто не наберут очков. 28 февраля у Джоковича сгорят 500 очков за титул в Дубае-2020. В случае отсутствия заработанных до этого периода очков у обоих преимущество в рейтинге будет уже у россиянина. Новак отстанет на 60 очков.
  2. Если Даниил и Новак сыграют на неделе с 21 по 27 февраля – один на турнире в Акапулько, а другой – в Дубае, но Джокович наберёт не больше очков, чем Медведев. В случае титула у обоих (по 500 очков) россиянин станет первой ракеткой мира.
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