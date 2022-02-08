Расклады, при которых Даниил Медведев станет первой ракеткой мира 28 февраля

Чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира 28 февраля, сместив с этой позиции 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

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