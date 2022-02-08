Расклады, при которых Даниил Медведев станет первой ракеткой мира 28 февраля
Поделиться
Чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира 28 февраля, сместив с этой позиции 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.
Это произойдёт:
- Если до 28 февраля ни Даниил, ни Новак не сыграют ни на одном турнире или просто не наберут очков. 28 февраля у Джоковича сгорят 500 очков за титул в Дубае-2020. В случае отсутствия заработанных до этого периода очков у обоих преимущество в рейтинге будет уже у россиянина. Новак отстанет на 60 очков.
- Если Даниил и Новак сыграют на неделе с 21 по 27 февраля – один на турнире в Акапулько, а другой – в Дубае, но Джокович наберёт не больше очков, чем Медведев. В случае титула у обоих (по 500 очков) россиянин станет первой ракеткой мира.
Комментарии
- 8 февраля 2022
-
00:38
-
00:19
- 7 февраля 2022
-
22:58
-
22:36
-
21:40
-
09:17
-
09:11
-
08:02
-
07:57
- 6 февраля 2022
-
23:28
-
20:16
-
19:09
-
15:32
-
15:11
-
02:59
-
00:59
- 5 февраля 2022
-
22:41
-
21:25
-
13:42
-
09:56
-
08:34
-
04:42
-
03:17
-
01:29
-
00:55
-
00:00
- 4 февраля 2022
-
23:27
-
22:40
-
20:57
-
18:55
-
18:53
-
18:30
-
15:08
-
09:03
-
08:47
Партнерский контент