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На старте турнира в Дубае Касаткина сыграет со Свёнтек, Кудерметова — с Азаренко

На старте турнира в Дубае Касаткина сыграет со Свёнтек, Кудерметова — с Азаренко
Дарья Касаткина
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Стала известна сетка турнира WTA в Дубае, который пройдёт с 14 по 19 февраля.

Первый номер посева получила вторая ракетка мира, представительница Беларуси Арина Соболенко, которая на старте турнира встретится с одной из победительниц квалификации.

Россиянка Дарья Касаткина, занимающая 21-е место в мировом рейтинге, начнёт свой путь на турнире матчем с 8-й ракеткой мира, полячкой Игой Свёнтек.

Ещё одна россиянка, 29-я ракетка мира Вероника Кудерметова в первом круге сыграет с занимающей 17-е место в рейтинге WTA белорусской Викторией Азаренко.

Получившую уайлд-кард 82-ю ракетку мира, россиянку Веру Звонарёву в первом раунде ждёт встреча с Онс Жабер из Туниса, занимающей 10-е место в рейтинге WTA.

Действующая победительница турнира, испанка Гарбинье Мугуруса в первом круге сыграет с Даниэль Коллинз из США.

Полная сетка доступна здесь.

В квалификации турнира в Дубае участвуют представительницы России Людмила Самсонова и Варвара Грачёва.

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