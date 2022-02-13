На старте турнира в Дубае Касаткина сыграет со Свёнтек, Кудерметова — с Азаренко

Стала известна сетка турнира WTA в Дубае, который пройдёт с 14 по 19 февраля.



Первый номер посева получила вторая ракетка мира, представительница Беларуси Арина Соболенко, которая на старте турнира встретится с одной из победительниц квалификации.



Россиянка Дарья Касаткина, занимающая 21-е место в мировом рейтинге, начнёт свой путь на турнире матчем с 8-й ракеткой мира, полячкой Игой Свёнтек.



Ещё одна россиянка, 29-я ракетка мира Вероника Кудерметова в первом круге сыграет с занимающей 17-е место в рейтинге WTA белорусской Викторией Азаренко.



Получившую уайлд-кард 82-ю ракетку мира, россиянку Веру Звонарёву в первом раунде ждёт встреча с Онс Жабер из Туниса, занимающей 10-е место в рейтинге WTA.



Действующая победительница турнира, испанка Гарбинье Мугуруса в первом круге сыграет с Даниэль Коллинз из США.



Полная сетка доступна здесь.



В квалификации турнира в Дубае участвуют представительницы России Людмила Самсонова и Варвара Грачёва.

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