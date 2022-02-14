Феликс Оже-Альяссим поднялся на третью строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 14 февраля канадец Феликс Оже-Альяссим поднялся на третью строчку. Лучший россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции.
Чемпионская гонка ATP. 14 февраля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 2250.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1495.
3 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1250.
4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 1080.
5 (4). Маттео Берреттини (Италия) — 765.
6 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 650.
7 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 610.
8 (8). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 550.
9 (9). Александр Зверев (Германия) — 470.
10 (10). Янник Синнер (Италия) — 440.
…
19 (15). Аслан Карацев (Россия) — 340...
21 (21). Карен Хачанов (Россия) — 330...
26 (62). Андрей Рублёв (Россия) — 270...
67 (54). Роман Сафиуллин (Россия) — 107...
93 (76). Павел Котов (Россия) — 80.
- 14 февраля 2022
-
07:05
-
07:01
-
06:56
-
06:46
-
01:13
- 13 февраля 2022
-
23:03
-
19:51
-
19:11
-
17:53
-
16:25
-
13:45
-
05:57
-
05:15
-
03:16
-
00:27
-
00:10
- 12 февраля 2022
-
20:17
-
09:53
-
08:20
-
05:13
-
04:49
-
01:25
-
00:43
- 11 февраля 2022
-
21:59
-
18:08
-
07:42
-
04:53
-
02:55
- 10 февраля 2022
-
23:47
-
23:36
-
22:36
-
17:27
-
08:54
-
08:36
-
07:27