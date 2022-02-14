Феликс Оже-Альяссим поднялся на третью строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 14 февраля канадец Феликс Оже-Альяссим поднялся на третью строчку. Лучший россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции.



Чемпионская гонка ATP. 14 февраля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 2250.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1495.

3 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1250.

4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 1080.

5 (4). Маттео Берреттини (Италия) — 765.

6 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 650.

7 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 610.

8 (8). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 550.

9 (9). Александр Зверев (Германия) — 470.

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 440.

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19 (15). Аслан Карацев (Россия) — 340...

21 (21). Карен Хачанов (Россия) — 330...

26 (62). Андрей Рублёв (Россия) — 270...

67 (54). Роман Сафиуллин (Россия) — 107...

93 (76). Павел Котов (Россия) — 80.