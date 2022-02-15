Пятая ракетка мира Паула Бадоса не смогла выйти во второй круг турнира в Дубае
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Испанская теннисистка Паула Бадоса, занимающая пятую строчку в рейтинге WTA, не смогла пробиться во второй круг турнира в Дубае, общий призовой фонд которого составляет свыше $ 700 тыс.
Во встрече первого раунда Бадоса, получившая третий номер посева, проиграла румынке Елене-Габриэле Русе, занимающей 59-е место в списке лучших теннисисток мира, со счётом 3:6, 7:5, 4:6. Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты.
В следующем круге Русе сыграет с соотечественницей Симоной Халеп, находящейся на 23-й строчке рейтинга WTA.
Турнир в Дубае относится к категории WTA-500 и проводится на кортах с покрытием «хард». В 2021 году турнир выиграла испанка Гарбинье Мугуруса. В 2008 году его победительницей стала россиянка Елена Дементьева.
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