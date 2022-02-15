Сафиуллин вышел во 2-й круг турнира в Марселе, спасшись с матчбола в игре с Попыриным

163-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция).

Сафиуллин в сложнейшем матче обыграл 66-го номера рейтинга, представителя Австралии Алексея Попырина в трёх сетах со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.

Роман выполнил 13 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Попырина — 12 эйсов, 8 двойных ошибок и всего 1 брейк при 5 брейк-пойнтах.

Отметим, что в 12-м гейме на своей подаче Роман ушёл с матчбола.

Следующим соперником Сафиуллина на турнире в Марселе станет победитель пары квалифаеров Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Томаш Махач (Чехия).

Призовой фонд соревнований в Марселе составил € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Посев текущего розыгрыша возглавили грек Стефанос Циципас (1) и россиянин Андрей Рублёв (2). Также в соревнованиях примет участие ещё один россиянин Аслан Карацев (4).