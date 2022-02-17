Серена и Винус Уильямс украсили обложку Harper's Bazaar

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс и её сестра, семикратная чемпионка ТБШ Винус снялись для обложки американского глянцевого журнала Harper’s Bazaar.
Модное издание посвятило становлению звёздных теннисисток большой материал под названием «Винус и Серена Уильямс на своих условиях».
Публикация доступна в «инстаграме» Серены Уильямс.
Публикация доступна в «инстаграме» Harper's Bazaar.
40-летняя Серена отказалась от участия в последних двух турнирах «Большого шлема»: US Open — 2021 и Australian Open — 2022 (идёт сейчас). В первом круге Уимблдона-2021 Уильямс поскользнулась на траве, травмировалась и не смогла продолжить матч с представительницей Беларуси Александрой Саснович. После того турнира Серена на корт не выходила. Свой последний на данный момент титул она завоевала в 2020 году на турнире в Окленде. Винус Уильямс не побеждала на турнирах «Большого шлема» с 2008 года, после того как завоевала титул на Уимблдоне.
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