«Не говори слишком много. Просто сделай это». Хачанов отреагировал на выход в полуфинал

Российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на свой выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).
«Don’t talk too much. Just do it (Не говори слишком много. Просто сделай это)», — написал Хачанов в своём «инстаграме» после выхода в полуфинал.
В четвертьфинале Хачанов, посеянный под шестым номером, трёх сетах обыграл представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
За право выйти в финал турнира Хачанов сразится со вторым сеяным соревнований, испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Матч между ними пройдет в пятницу, 18 февраля.
Во втором полуфинале сыграют грузин Николоз Басилашвили и француз Артур Риндеркнеш.
Призовой фонд соревнований в Дохе составил $ 1 071 030. Действующим обладателем титула является Басилашвили.
- 18 февраля 2022
-
04:56
-
04:24
-
02:33
-
00:07
- 17 февраля 2022
-
22:57
-
22:39
-
22:29
-
19:31
-
14:16
-
10:37
-
08:28
-
04:42
-
01:56
-
00:44
-
00:04
- 16 февраля 2022
-
23:14
-
21:16
-
19:26
-
17:47
-
17:41
-
09:13
- 15 февраля 2022
-
18:14
-
16:28
-
15:35
-
13:16
-
00:25
- 14 февраля 2022
-
22:54
-
20:57
-
20:12
-
07:05
-
07:01
-
06:56
-
06:46
-
01:13
- 13 февраля 2022
-
23:03