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«Не говори слишком много. Просто сделай это». Хачанов отреагировал на выход в полуфинал

«Не говори слишком много. Просто сделай это». Хачанов отреагировал на выход в полуфинал
Карен Хачанов
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Российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на свой выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

«Don’t talk too much. Just do it (Не говори слишком много. Просто сделай это)», — написал Хачанов в своём «инстаграме» после выхода в полуфинал.

В четвертьфинале Хачанов, посеянный под шестым номером, трёх сетах обыграл представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

За право выйти в финал турнира Хачанов сразится со вторым сеяным соревнований, испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Матч между ними пройдет в пятницу, 18 февраля.

Во втором полуфинале сыграют грузин Николоз Басилашвили и француз Артур Риндеркнеш.

Призовой фонд соревнований в Дохе составил $ 1 071 030. Действующим обладателем титула является Басилашвили.

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