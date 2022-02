«Не говори слишком много. Просто сделай это». Хачанов отреагировал на выход в полуфинал

Российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на свой выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).



«Don’t talk too much. Just do it (Не говори слишком много. Просто сделай это)», — написал Хачанов в своём «инстаграме» после выхода в полуфинал.



В четвертьфинале Хачанов, посеянный под шестым номером, трёх сетах обыграл представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 3:6, 6:3, 6:4.



За право выйти в финал турнира Хачанов сразится со вторым сеяным соревнований, испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Матч между ними пройдет в пятницу, 18 февраля.



Во втором полуфинале сыграют грузин Николоз Басилашвили и француз Артур Риндеркнеш.



Призовой фонд соревнований в Дохе составил $ 1 071 030. Действующим обладателем титула является Басилашвили.

