Директор турнира в Монте-Карло назвал условие участия Джоковича в соревнованиях

Директор теннисного турнира ATP Masters 1000 в Монте-Карло Желько Франулович рассказал, на каких условиях принять участие в этих соревнованиях сможет первая ракетка мира, серб Новак Джокович.
«Если он будет соответствовать медицинским требованиям французского правительства, то мы будем рады принять его у себя. На данный момент, насколько я знаю, он не вакцинирован. Как только он будет считаться здоровым в соответствии с требованиями правительства, мы примем его с распростертыми объятиями», — приводит слова Франуловича Tennis World.
В этом году турнир в Монте-Карло пройдёт с 9 по 17 апреля. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас. Новак Джокович побеждал в Монте-Карло в 2015 и 2013 годах. Из действующих игроков чаще всех турнир в Монте-Карло выигрывал Рафаэль Надаль — 11 раз.
- 18 февраля 2022
-
09:28
-
08:31
-
04:56
-
04:24
-
02:33
-
00:07
- 17 февраля 2022
-
22:57
-
22:39
-
22:29
-
19:31
-
14:16
-
10:37
-
08:28
-
04:42
-
01:56
-
00:44
-
00:04
- 16 февраля 2022
-
23:14
-
21:16
-
19:26
-
17:47
-
17:41
-
09:13
- 15 февраля 2022
-
18:14
-
16:28
-
15:35
-
13:16
-
00:25
- 14 февраля 2022
-
22:54
-
20:57
-
20:12
-
07:05
-
07:01
-
06:56
-
06:46