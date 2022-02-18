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Директор турнира в Монте-Карло назвал условие участия Джоковича в соревнованиях

Директор турнира в Монте-Карло назвал условие участия Джоковича в соревнованиях
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Директор теннисного турнира ATP Masters 1000 в Монте-Карло Желько Франулович рассказал, на каких условиях принять участие в этих соревнованиях сможет первая ракетка мира, серб Новак Джокович.

«Если он будет соответствовать медицинским требованиям французского правительства, то мы будем рады принять его у себя. На данный момент, насколько я знаю, он не вакцинирован. Как только он будет считаться здоровым в соответствии с требованиями правительства, мы примем его с распростертыми объятиями», — приводит слова Франуловича Tennis World.

В этом году турнир в Монте-Карло пройдёт с 9 по 17 апреля. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас. Новак Джокович побеждал в Монте-Карло в 2015 и 2013 годах. Из действующих игроков чаще всех турнир в Монте-Карло выигрывал Рафаэль Надаль — 11 раз.

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