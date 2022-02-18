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Карацев проиграл 69-й ракетке мира Бонзи и не смог выйти в полуфинал турнира в Марселе

Карацев проиграл 69-й ракетке мира Бонзи и не смог выйти в полуфинал турнира в Марселе
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15-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев завершил свои выступления на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция).

В четвертьфинальном матче Карацев проиграл 69-й ракетке мира из Франции Бенжамену Бонзи в двух сетах со счётом 1:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Карацев за матч выполнил 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. На счету Бонзи — 6 подач навылет, ни одной двойной ошибки, а также 3 брейка при 6 брейк-пойнтах.

Призовой фонд соревнований в Марселе составил € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Среди россиян на турнире также выступают Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин.

Марсель. 1/4 финала
18 февраля 2022, пятница. 17:10 МСК
Бенжамен Бонзи
69
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Аслан Карацев
15
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Комментарии
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