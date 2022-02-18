Карацев проиграл 69-й ракетке мира Бонзи и не смог выйти в полуфинал турнира в Марселе

15-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев завершил свои выступления на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция).

В четвертьфинальном матче Карацев проиграл 69-й ракетке мира из Франции Бенжамену Бонзи в двух сетах со счётом 1:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Карацев за матч выполнил 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. На счету Бонзи — 6 подач навылет, ни одной двойной ошибки, а также 3 брейка при 6 брейк-пойнтах.

Призовой фонд соревнований в Марселе составил € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Среди россиян на турнире также выступают Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин.