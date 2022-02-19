«Лучшая победа в карьере». Сафиуллин – о матче с Циципасом на турнире в Марселе

24-летний российский теннисист Роман Сафиуллин (163-я ракетка мира) высказался о сенсационной победе над именитым представителем Греции Стефаносом Циципасом (6:4, 6:4) в матче 1/4 финала турнира в Марселе (Франция).

«Это лучшая победа за всю мою карьеру, в моем первом четвертьфинале в туре ATP. Я хорошо отвечал на его первую подачу – думаю, он этого не ожидал», — приводит слова Сафиуллина Tennis Majors.

Напомним, полуфинал турнира в Марселе станет для Сафиуллина первым в карьере. Там Роман сразится с канадцем Феликс Оже-Альяссимом, который победил белоруса Илью Ивашко.

Призовой фонд соревнований в Марселе составил € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Среди россиян на турнире, помимо Сафиуллина, остался Андрей Рублёв, который ранее, 18 февраля, обыграл француза Люку Пуя.