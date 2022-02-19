Циципас отреагировал на сенсационный проигрыш Сафиуллину на турнире в Марселе

23-летний греческий теннисист Стефанос Циципас (4-й номер рейтинга) высказался о проигрышу российскому спортсмену Роману Сафиуллину (163-й номер рейтинга) в 1/4 финала турнира в Марселе (Франция).

«Он действительно поднялся на высокий уровень и хорошо отвечал на мои подачи, но я думаю, что, если бы я чуть лучше принимал решения с самого начала матча, то мог бы рассчитывать на что-то иное. Если бы я возвращался после подачи, это была бы совсем другая игра», — приводит слова Циципаса Tennis Majors в «Твиттере».

Напомним, полуфинал турнира в Марселе станет для Сафиуллина первым в карьере. Там Роман сразится с канадцем Феликс Оже-Альяссимом, который победил белоруса Илью Ивашко.

Призовой фонд соревнований в Марселе составил € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Среди россиян на турнире, помимо Сафиуллина, остался Андрей Рублёв, который ранее, 18 февраля, обыграл француза Люку Пуя.