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Баутиста-Агут обыграл Басилашвили в финале турнира в Дохе

Баутиста-Агут обыграл Басилашвили в финале турнира в Дохе
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В Дохе (Катар) завершился финальный матч турнира ATP-250. В финале встретились представитель Грузии Николоз Басилашвили и испанец Роберто Баутиста-Агут. Матч закончился победой испанского теннисиста — 6:3, 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 25 минут. 16-я ракетка мира Баутиста-Агут ни разу не подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Его соперник, занимающий 22-е место в рейтинге ATP, сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и использовал два брейк-пойнта из трёх.

Призовой фонд турнира в Дохе превышал $ 1 млн. Примечательно, что в финале турнира 2021 года Басилашвили в финале обыграл Баутиста-Агута со счётом 7:6, 6:2. Таким образом, испанец взял реванш.

Доха (м). Финал
19 февраля 2022, суббота. 18:15 МСК
Николоз Басилашвили
22
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Роберто Баутиста-Агут
16
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Комментарии
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